O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), comparou a trajetória acadêmica da esposa dele, Natalia Szermeta, com a do candidato oponente, Pablo Marçal (PRTB). Em entrevista, o psolista afirmou que, "ao contrário do Marçal, ela passou na OAB".

Na ocasião, Boulos contava ao apresentador e humorista Mauricio Meirelles, no programa veiculado no canal do Youtube Achismos TV, sobre o relacionamento com Natalia. Segundo o candidato, eles se conheceram no movimento social, enquanto a atual esposa cursava a faculdade.

"Na época, ela estava fazendo faculdade pelo Prouni, se formou advogada, se formou em Direito. Inclusive, ao contrário do Marçal, conseguiu passar na OAB. Ela tem OAB", afirmou em trecho da entrevista compartilhado nas redes sociais de Boulos.

Pablo Marçal se formou como bacharel em direito na Universidade Paulista, mas não exerce a profissão juridicamente, direito permitido com a aprovação na prova da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em declaração recente, durante debate da RedeTV/UOL, Boulos também provocou Marçal afirmando que o oponente "vive de mentiras e depois toma uma cadeirada". A fala foi em referência à cadeirada que o também candidato, José Luiz Datena (PSDB), deu em Marçal, após provocações.