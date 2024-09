Guilherme Boulos é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Ele é político, professor, ativista e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), conhecido por sua atuação em defesa dos direitos sociais e habitacionais no Brasil. O atual deputado federal terá o número 50 na urna. A vice dele é Marta Suplicy (PT).

Boulos nasceu em São Paulo, em 1982. Já na adolescência, começou a se interessar pelo movimento estudantil. Quando tinha 19 anos, ele saiu da casa dos pais e foi morar em uma ocupação do MTST, onde se destacou por sua luta em prol de moradias dignas para as classes mais vulneráveis.

Ele ganhou projeção nacional a partir dos protestos de 2013 e da ocupação Copa do Povo, que aconteceu na cidade de São Paulo, em 2014. O local foi ocupado pelo MTST como uma forma de protesto contra as desapropriações para a construção da Arena Corinthians, para a Copa do Mundo, que aconteceram no mesmo ano.

Formado em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), Boulos é especializado em psicologia clínica e com mestrado em psiquiatria. Ele também é professor e escritor. É casado com a advogada Natália Szermeta, com quem tem duas filhas adolescentes.

Nas eleições de 2018, Boulos fez sua estreia na política, concorrendo à Presidência da República. Na ocasião, ele obteve 0,58% dos votos. No pleito seguinte, em 2020, chegou ao segundo turno disputando a Prefeitura de São Paulo contra Bruno Covas e teve 40,62% dos votos. Em 2022, Guilherme Boulos foi eleito o deputado federal mais votado de São Paulo, com 1.001.453 votos.

Hoje, é um dos principais nomes da esquerda brasileira. Em 2024, Boulos disputa novamente a Prefeitura de São Paulo, com propostas voltadas para mobilidade urbana, educação e combate às desigualdades.

Na corrida eleitoral, o candidato está empatado tecnicamente com Pablo Marçal (MDB) e Ricardo Nunes (MDB), segundo pesquisa da Quaest.