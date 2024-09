Moradores do Grajaú usam cadeiras para protestar contra carreata de Marçal

FOLHAPRESS - Uma carreata do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) enfrentou protesto de moradores neste domingo (29/9) ao passar pelo bar do time de várzea Ruim Time, no Grajaú, na zona sul de São Paulo.





Com as cadeiras do bar erguidas, os manifestantes xingaram o candidato pedindo para ele ir embora do bairro. De cima de uma picape, Marçal não esboçou reação e acenou a apoiadores.





"Ele é ridículo, mal educado. Fica cutucando o fígado dos outros", disse o engenheiro de segurança do trabalho José Eduardo Vieira dos Santos, 59, que puxou o movimento. Eleitor do candidato Guilherme Boulos (PSOL), ele falou que Marçal tem mais pontos fracos do que fortes.





O protesto faz referência à cadeirada dada pelo também candidato José Luiz Datena (PSDB) em Marçal durante debate da TV Cultura no último dia 15.





Antes de iniciar a carreata, o influenciador foi celebrado por apoiadores e se queixou de não ter sido escolhido com frequência pelos demais candidatos para responder a perguntas no debate da TV Record neste sábado (28/9). Os adversários preferiram manter os embates entre Boulos e Ricardo Nunes (MDB), que lideram as pesquisas de intenção de votos.

"As únicas pessoas que tiveram coragem de fazer perguntas para mim foram as mulheres", disse ao se referir a Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo). "Eu dou os parabéns para elas. Os outros têm medo de tomar invertida."





Marçal lamentou ainda não ter conseguido provocar nenhuma polêmica durante o debate na Record. Ele chama esses episódios de "ondas de energia". Já foram lançadas 17 e ainda faltam quatro até o fim da campanha, segundo ele. "Ontem não consegui criar nenhuma, mas vou provocar logo mais."