José Luiz Datena, mais conhecido como Datena, nasceu em 19 de maio de 1957, em Ribeirão Preto, São Paulo. Com 67 anos, ele é radialista e apresentador de televisão, famoso por sua atuação em programas policiais. Datena se destacou no cenário da comunicação brasileira, especialmente pela sua abordagem incisiva em temas de segurança pública e jornalismo investigativo. Nestas eleições, o comunicador terá o número 45 nas urnas.

Em 2024, Datena decidiu deixar a televisão para se candidatar à Prefeitura de São Paulo, marcando sua entrada definitiva na política. Filiado ao PSDB desde abril deste ano, ele ainda não recebeu apoio de outros partidos para sua candidatura. O ex-senador José Aníbal, presidente estadual do partido, foi escolhido como seu vice.

Datena não tem experiência em mandatos eletivos, mas sua popularidade e seu estilo direto podem influenciar sua trajetória política. Em entrevistas, ele expressou sua vontade de ajudar a população, afirmando que "na política, eu quero ajudar a população de um jeito que não é possível como apresentador de televisão". Ele critica a corrupção e a incompetência na gestão pública, prometendo combater a entrada do crime organizado no poder público e devolver o poder ao povo.

Sua carreira no jornalismo começou cedo, e ele se destacou como repórter esportivo antes de migrar para a televisão, onde se tornou um dos rostos mais conhecidos da Bandeirantes. No programa “Brasil Urgente”, Datena abordava temas de violência e desigualdade, construindo uma forte conexão com seu público.

A relação de Datena com a política não é recente. Ao longo dos anos, ele sempre flertou com a ideia de entrar no cenário público. Em várias entrevistas, chegou a afirmar que recebia convites de partidos políticos, mas nunca havia aceitado oficialmente. Sua constante crítica à situação do país, especialmente em questões de segurança e saúde, pavimentou o caminho para sua candidatura. Agora, ao buscar a Prefeitura de São Paulo, Datena promete uma gestão que priorize o cidadão e a transparência, usando sua experiência como comunicador para criar um canal direto entre a administração pública e a população.



Recentemente, Datena registrou 10% das intenções de votos em uma pesquisa do Quaest, um aumento em comparação com resultados anteriores, que marcavam 7 ou 8% das intenções de votos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A corrida eleitoral de DAtena está marcada por altos e baixos. Em debate da TV Cultura, o candidato agrediu o oponente Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada, após o autointitulado ex-coach fazer uma pergunta para o tucano. Momentos antes, Marçal havia chamado o adversário de "arregão", e lembrou a ameaça de agressão feita pelo tucano. “Você atravessou o debate para dizer que iria me dar um tapa, e você não é homem nem para fazer isso", disse Marçal, antes de ser agredido.