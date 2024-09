O candidato Pablo Marçal (PRTB), declarou que seu adversário nas eleições para a prefeitura de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) não admite que errou, ou que tenha cometido erros. A afirmação foi feita durante debate eleitoral da TV Record, realizado neste sábado (28/9). Na ocasião, Nunes respondeu que seu passado, presente e futuro é honrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“O atual prefeito não apontou seus erros, e nem admite que errou. Palmas, Goiás, Santa Catarina, está na frente da cidade de São Paulo, e é lamentável porque não tem solução. Ele mostrou outras coisas boas que ele fez. Não dá para negar que foram feitas, mas aquilo que é primordial, fazer uma criança entrar em alfabetização, a gente não está conseguindo atravessar 38% de alfabetização na cidade de São Paulo”, disse Marçal.

Em resposta, Nunes afirmou que "quem fugiu da polícia" foi o candidato do PRTB. “Fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas deste país, para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você, a minha vida é limpa, eu nunca tive indiciamento, nenhuma condenação e não terei. Porque o meu passado é honrado, meu presente é honrado, e meu futuro será honrado. Você tem esse hábito. Já está bem conhecido, por ser um mentiroso contumaz. É uma pena colocar esse tipo de situação aqui em um debate tão sério”, declarou.

Nunes ressaltou que foi vítima de muitas mentiras feitas por Marçal. “Só agora nestas eleições você tem 22 condenações pela justiça eleitoral por trazer mentiras contra mim, a minha esposa, a minha filha, a minha família. Imagina você que está nos assistindo, ser vítima de tantas mentiras?”, pontuou durante o debate.

Datafolha em São Paulo





Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (26/9) mostrou cenário de estabilidade na disputa pelo cargo de prefeito de São Paulo. Ricardo Nunes (MDB), com 27% das intenções de voto, e Guilherme Boulos (PSOL), 25%, lideram a corrida eleitoral.





Pablo Marçal (PRTB) manteve o terceiro lugar, com 21%, agora colado em Boulos. O deputado do PSOL pontua no limite máximo da margem de erro em relação a Marçal, quando um empate é considerado improvável. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.





No segundo pelotão da pesquisa, o jogo também está estável. Tabata Amaral (PSB) marcou 9%, contra 6% de José Luiz Datena (PSDB), em empate técnico. Na rodada anterior, eles tinham 8% e 6%, respectivamente. Marina Helena (Novo) tem 2% (eram 3% na anterior).





Declaram voto branco ou nulo 6%, e não responderam 3%, exatamente como na pesquisa anterior.





O Datafolha entrevistou 1.610 eleitores paulistanos de terça-feira (24) até esta quinta (26). Encomendado pela Folha de S.Paulo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-06090/2024.





Eleição marcada pela violência





No dia 15 de setembro, durante debate realizado pela TV Cultura, Datena atingiu Marçal com uma cadeira após o empresário fazer uma série de provocações contra o apresentador de TV, incluindo insinuações a respeito de uma acusação de assédio sexual, que foi arquivada pela Justiça.





Por conta da cadeirada, Marçal pede, na Justiça, indenização de R$ 100 mil por danos morais.





No dia 23 de setembro, um assessor do candidato Pablo Marçal acertou um soco em um integrante da campanha do prefeito Ricardo Nunes durante debate promovido pelo grupo Flow Podcast.





A confusão entre dois membros das equipes dos candidatos a prefeito de São Paulo ocorreu já no fim do debate e o caso foi parar na delegacia.