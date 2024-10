FOLHAPRESS - O candidato Pablo Marçal (PRTB) tentou explicar, em entrevista coletiva na noite desta terça-feira (1/10), sua fala machista no debate Folha/UOL, no qual afirmou que "mulher não vota em mulher, mulher é inteligente".





Marçal afirmou que sua fala, na segunda-feira (30/9), foi deturpada e culpou a mídia.





"A mulher que é inteligente não vota em mulher por causa de gênero. Ela vota em quem ela quiser. Se mulher votasse em mulher, a Tabata [Amaral] ou a Marina [Helena] ganhariam a eleição. Estão querendo colocar que eu sou misógino, e eu não sou. Eu sei que é essa a tática", disse Marçal em coletiva nesta terça.





"Hoje, nas pesquisas, a mulher não vota em mulher. Assim como negro não vota em negro e pobre não vota em pobre. Isso é chatice de ficar falando que fulano que é um sexo tem de votar num sexo por causa do gênero, é uma chatice esquerdista."





A polêmica causada no debate foi rebatida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, no programa Roda Viva, ainda na segunda-feira. A ministra afirmou que não há nada de inteligente na declaração de Marçal.





Segundo a pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (26/9), o candidato do PRTB é rejeitado por 53% do eleitorado feminino. Durante a entrevista coletiva, Marçal anunciou nomes de duas mulheres para integrar um eventual secretariado, caso seja eleito.





Para a pasta do Esporte, a escolhida foi a ex-jogadora de vôlei Patrícia Borges (PL) candidata a vereadora por São José dos Campos, no interior de São Paulo.





Já para a secretaria da Gestão da Responsabilidade Fiscal, Marçal optou por Selene Nunes. Até maio, ela era secretária da Economia de Goiás, no governo de Ronaldo Caiado (União Brasil).





Ela participou da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ainda na coletiva, Marçal disse que anunciará, na quinta-feira, uma terceira mulher, para a pasta da Habitação. Em seu eventual governo, haverá também uma secretaria de Empresarização, diz o candidato.





Ao apresentar os dois nomes, Marçal disse que as mulheres são mais inteligentes do que os homens. Disse, por fim, ser impossível vencer uma eleição com rejeição baixa.





Na semana passada, Marçal já havia anunciado dois nomes. Caso seja eleito, o candidato nomeará Marcos Cintra para a Fazenda. Cintra, que é filiado ao União Brasil, é ex-secretário da Receita Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele também foi vereador de São Paulo por dois mandatos (1993-1997 e 2009-2013) e deputado federal (1999-2003).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Na ocasião, anunciou também o nome de Wilson Pollara para a Saúde. Atualmente, ele chefia a pasta em Goiânia.





Marçal terminará a noite participando de um jantar com mais de cem empresários, que ocorrerá na casa do deputado federal Ricardo Salles (Novo), nos Jardins, na zona oeste da capital paulista.





Salles é ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro e nega a apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que é o candidato do ex-presidente. Conforme noticiou a coluna Mônica Bergamo, o jantar foi marcado a pedido do próprio empresariado, que deseja conhecer o influenciador e autodenominado ex-coach.