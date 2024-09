O senador Cleitinho (Republicanos-MG) puxou apoio dos eleitores de direita para a candidatura do autointitulado ex-coach pelo PRTB, Pablo Marçal, à Prefeitura de São Paulo. Segundo ele, o postulante é o ideal para combater o "consórcio comunista" composto pelos demais candidatos ao executivo paulistano.

Em peça veiculada em rede social, o senador se propôs a "provar" que o prefeito para São Paulo é Marçal, apresentando um vídeo em que os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) são flagrados conversando em mesa, com garrafas de refrigerante e vinho, antes do período eleitoral.

Na ocasião, os candidatos estavam conversando sobre as eleições, dizendo que iriam "fazer o Haddad", fazendo referência ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Também no vídeo, Datena declara apoio a Boulos, mesmo também sendo pré-candidato à época, admite apoio a Boulos.

Na publicação, Cleitinho também apresenta outra cena dos oponentes, na qual eles se cumprimentam após um debate, sem exatidão informada. Na cena, Datena cumprimenta o oponente com um aperto de mão e abraço, dizendo "consórcio comunista", no que Boulos responde "Moscou urgente".

É destacada também, pelo senador mineiro, a relação entre o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) com a senadora Marta Suplicy (PT), candidata à vice de Boulos e ex-prefeita da cidade. Até janeiro deste ano, Marta foi secretária da Prefeitura de São Paulo, na pasta de Relações Internacionais.

"Vocês estão vendo essa foto aqui? Sabe quem que é? É o Nunes. Sabe com quem que é? Marta Suplicy. Ela é vice de quem? Do Boulos. Então é o Nunes junto com Boulos, é o Boulos junto com o Nunes, é o Nunes junto com Datena. Então quer dizer, esse consórcio comunista precisa acabar", afirmou Cleitinho.

Ele finalizou fazendo um apelo: "Quem tem competência e coragem pra acabar com ele é o Pablo Marçal. Então direita, vai em peso, domingo agora, votar no Pablo Marçal 28. Vamos pra cima. Faz o M. Estamos juntos".