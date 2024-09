O senador Cleitinho (Republicanos-MG) esteve, neste domingo (29/9), na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para manifestar a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O mineiro destacou a importância de arrecadar assinaturas no Congresso e criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

Em entrevista ao Estado de Minas, o senador afirmou que pretende levar manifestações como essa para todas as capitais. “Aqui em Belo Horizonte, que é a terra de Rodrigo Pacheco, é importante, pois ele tem a autonomia para colocar esse pedido de impeachment em plenário”, disse.

“O que estamos fazendo aqui é mostrar ao Pacheco que os presentes são eleitores dele e que ele precisa ter essa consciência. Estamos conversando com cada senador, pedindo respeito e reconhecendo a independência de cada um. Precisamos levar essa mensagem para cada capital, a fim de conseguirmos mais apoio ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes”, afirmou.

Parlamentares marcaram presença no ato realizado na Praça da Liberdade. Além de Magno Malta, participaram Cleitinho (Republicanos-MG), Eduardo Girão (Novo-CE), Bia Kicis (PL-DF), Bruno Engler (PL-MG), Marcel Van Hatten (Novo-RS), Eros Biondini (PL-MG), Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros nomes.