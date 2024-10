Candidato Eduardo Paes dá entrevista para a personagem ema Jurema do jornal Extra

O candidato à reeleição na Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou nessa terça-feira (1/10) que vai colocar o genérico do Ozempic na rede pública caso seja eleito. O remédio terá a patente quebrada no próximo ano.

"Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo. Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda", afirmou o político em entrevista a personagem Jurema do jornal Extra, que é uma pelúcia de uma ema.

Paes foi perguntado o que havia feito para perder peso e o político revelou ter tomado o medicamento. "Perdi 30 quilos com Ozempic. O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família", concluiu.

Ele disse que a decisão pela medicação foi baseada na questão da saúde e não na estética. "Fui fazer exame de sangue outro dia e todas as minhas taxas abaixaram. Não precisei largar minha cervejinha", contou.

A lei brasileira determina que patentes para medicamentos tenham duração de 20 anos, tempo considerado necessário para que as empresas consigam ter retorno de investimento. Em casos específicos em que haja dificuldade de obter medicamentos patenteados, o governo pode suspender o monopólio, autorizando que outras empresas o produzam e paguem um valor a empresa dona da fórmula.