O deputado estadual Mauro Tramonte, candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte, foi às ruas nesta quarta-feira (2/10) fazer corpo a corpo com eleitores do Bairro Primeiro de Maio, na região Norte da capital. O parlamentar voltou a prometer reforçar o sistema público de saúde da capital com mais médicos e a segurança com mais guardas municipais.

“Recebi a informação de que aqui na região só tem um psiquiatra para atender mais de 40 bairros. Esse é um problema muito sério, já que o povo precisa esperar até um ano para conseguir uma consulta. Não vou deixar faltar médico em BH, vamos fazer parcerias com faculdades de medicina para que não falte atendimento na saúde”, disse Tramonte.

O candidato ainda destacou que os moradores têm medo de transitarem pelo bairro, principalmente perto do abrigo São Paulo para pessoas em situação de rua. “Vou colocar a Guarda Municipal nas regiões com maiores índices de furtos e roubos. As pessoas aqui se sentem inseguras, já que não há presença do poder público”, frisou.







Acompanhado do ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos), Tramonte tirou foto e conversou com apoiadores durante a caminhada. Ele ainda prometeu dar continuidade nas obras de prevenção de enchentes do Ribeirão Pampulha, iniciadas na gestão Kalil. “Vou bater na porta de quem for preciso para melhorar a vida dessa parcela da população que mais precisa”, disse.