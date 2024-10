A eleição municipal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ocorre em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h, no horário de Brasília. São cinco candidatos no total: Dandara (PT), Daphiny Preta (PRTB), Gilberto Cunha (PSTU), Leonidio Rebouças (PSDB) e Paulo Sérgio (PP).





O candidato Paulo Sérgio soma 46% das intenções de voto, e a deputada federal Dandara avançou para 29%. Em terceiro lugar, segundo pesquisa do Ipec, está o deputado estadual Leonídio Bouças que marca 17%.





A pesquisa foi realizada presencialmente com 800 pessoas de 16 anos ou mais, de 15 a 17 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-00137/2024.





A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A margem de confiança é de 95%, isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.