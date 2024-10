FOLHAPRESS - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve brevemente com Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta terça-feira (1/10), durante uma escala do ex-presidente em São Paulo a caminho de Angra dos Reis (RJ).





O assunto da conversa, segundo integrantes da campanha de Ricardo Nunes (MDB), foi justamente a corrida eleitoral na capital e o risco de que Pablo Marçal (PRTB) tire o prefeito do segundo turno.





Quem soube do teor do encontro afirma que Tarcísio disse a Bolsonaro que parte da direita conservadora deve votar no influenciador, mas que isso, ao final, pode contribuir para eleger Guilherme Boulos (PSOL), que venceria o candidato do PRTB em eventual segundo turno, segundo o Datafolha.





Em relação ao primeiro turno, a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta (26/9), mostra Nunes com 27%, Boulos com 25%, e Marçal com 21% — a margem de erro é de dois pontos.





Segundo pessoas próximas ao prefeito, o governador pediu ao ex-presidente que atue a favor de Nunes. O argumento de Tarcísio é o de que, caso Boulos vença na capital, a leitura política será de que o presidente Lula (PT) obteve uma vitória, enquanto Bolsonaro, uma derrota.





O ex-presidente deve fazer uma série de lives nesta semana a respeito das eleições municipais, pedindo votos aos seus candidatos, inclusive Nunes.





Aliados do ex-presidente afirmam que Tarcísio, porém, quer que Bolsonaro vá além e se engaje no discurso do voto útil em Nunes contra Boulos, já que o prefeito hoje venceria o candidato do PSOL no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha.





Ainda segundo o entorno de Bolsonaro, o ex-presidente tem evitado atacar Marçal depois de ter feito isso e sido bombardeado nas redes pelos apoiadores do influenciador. Apesar disso, Tarcísio estaria tentando convencer Bolsonaro de que Marçal tem um tamanho menor do que aparenta na internet, espaço em que controla um exército de seguidores.





A conversa com Bolsonaro seguiu a linha do que o governador tem exposto publicamente em seus discursos — o voto útil contra Boulos é uma aposta da campanha de Nunes na reta final.





"Só tem um candidato que derrota os outros no segundo turno. [...] A gente tem que mostrar isso. Tem muita gente enganada, que vai votar em um e vai levar o outro", disse Tarcísio nesta terça, referindo-se a Marçal e Boulos, em ato de apoio de comerciantes do centro a Nunes, no Bar Brahma.





Não está previsto, porém, que Bolsonaro participe de fato da campanha de Nunes, com gravação de propaganda ou eventos públicos. As lives, contudo, são vistas como ferramentas para tentar conter a preferência por Marçal entre bolsonaristas.





Quem votou no ex-presidente em 2022 segue dividido entre Nunes e Marçal. O influenciador variou de 41% para 43% nesse grupo na última semana, enquanto o prefeito oscilou de 40% para 39% — ou seja, os dois seguem empatados dentro margem de erro, que é de quatro pontos para esse segmento.





Tarcísio tem sido o principal cabo eleitoral de Nunes, presente nas agendas públicas, no desenho de estratégias nos bastidores e nas preparações para debates.





O governador também atua como elo entre Bolsonaro e a campanha do MDB, principalmente depois do comportamento vaivém do ex-presidente, que apesar de apoiar Nunes oficialmente, fez uma série de acenos a Marçal nos últimos meses.