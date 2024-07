Renato Scapolatempore

O governador Romeu Zema (Novo) voltou a se colocar em segundo plano na disputa presidencial de 2026 e reforçou que o nome mais forte da direita é o de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O chefe do Executivo mineiro é um dos cotados para a disputa pelo Palácio do Planalto, mas o herdeiro do bolsonarismo deve ser o governador de São Paulo.

Zema tomou café da manhã com jornalistas, nesta sexta-feira (19/7) e avaliou o cenário eleitoral. Segundo o governador de Minas Gerais, Tarcísio tem a candidatura mais viável, mas caso o paulista não concorra, a direita ainda tem opções com Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, além de si próprio.

Durante um congresso conservador no início do mês, em Santa Catarina, Tarcísio foi recepcionado por Bolsonaro e discursou enaltecendo o padrinho político. Segundo o governador de São Paulo, o ex-presidente é a única liderança da direita e as eleições de 2024 serão a construção de 2026.

Por outro lado, nomes fortes do bolsonarismo discursaram no mesmo evento negando a substituição de Bolsonaro. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, disse que tem três candidatos a presidente: ‘primeiro Jair, segundo Messias, terceiro Bolsonaro’.

O ex-presidente, contudo, está inelegível até 2030, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e dos meios de comunicação devido a uma reunião com embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro, pouco antes da campanha de 2022.