MG: quase 40 armas são apreendidas durante abordagem em ônibus

Quase 40 armas com munição de gel foram apreendidas pela Polícia Militar (PMMG), nessa segunda-feira (9/6), em Iraí de Minas, no Alto Paranaíba, junto a uma carga com outros materiais sem qualquer tipo de documentação. Ninguém foi detido, mas os passageiros do ônibus onde estavam os pacotes poderão ser investigados.

A abordagem aconteceu na rodovia LMG 782. O ônibus levava 21 pessoas, que, segundo o motorista, deixaram São Paulo (SP) após compras na capital paulista.



No bagageiro, estavam 37 armas de bolinha de gel e 100 pacotes de munições. Ainda foram encontrados 21 perfumes importados, nove smartwatches e uma caixa com 50 óculos. Em nenhum dos pacotes foram achadas as notas fiscais.

A apreensão foi baseada no crime de descaminho.