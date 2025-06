Carro bate de frente com carreta de combustível e motorista morre

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O motorista de um Volkswagen Saveiro, de 33 anos, morreu no fim da madrugada desta terça-feira (10/6) em um acidente no quilômetro 144 da BR-491, entre Monte Belo e Areado, no Sul de Minas. O carro bateu de frente com uma carreta que transportava combustível.

O acidente ocorreu por volta de 4h40. A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), mas, com a violência do choque, o Saveiro foi parar fora da estrada, no meio do mato.

O motorista do Saveiro estava sozinho no veículo. Com a batida, sofreu traumatismo craniano grave e múltiplas lesões corporais. Ele ficou preso às ferragens, sendo necessário seu desencarceramento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A estrada teve que ser interditada para a remoção do corpo e do veículo. Foi liberada depois de quatro horas. A perícia da Polícia Civil esteve no local.