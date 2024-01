O primeiro dia do ano está sendo marcado pela chuva que atinge diversas regiões do estado. O temporal vem causando diversos acidentes na tarde desta segunda-feira (1/1), na BR-381, em Minas Gerais.

Leia também: Primeira semana de janeiro será de chuva em BH; confira a previsão

O primeiro foi no sentido Vitória, km 425, depois do trevo do Caeté. Segundo informações de militares do Corpo de Bombeiros que estavam no local, o motorista perdeu o controle e bateu na mureta da pista até parar no início da ponte.

Carro ficou preso entre a mureta da rodovia Wellington Barbosa/EM/D.A. Press

O carro tinha três ocupantes, um homem e duas mulheres, que não se machucaram e foram para um restaurante próximo, à espera do guincho para retirada do veículo.

O segundo acidente aconteceu menos de 5 km depois, com o capotamento de um carro na BR-381. Segundo o motorista, ele estava indo para João Monlevade, quando ao entrar na curva perdeu o controle do carro, bateu na canaleta, capotou e foi parar do outro lado da pista, no sentido Belo Horizonte. O condutor estava sozinho e não se machucou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local atender a vítima.

O terceiro acidente foi dois quilômetros depois, também no sentido Vitória. Um carro sedan, que estava indo para a capital, perdeu o controle e foi parar no mato. Uma faixa no trecho foi interditada pela PRF para remoção do veículo. Ninguém se feriu.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa