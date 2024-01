O motorista de um Fox, M. E. M. N., de 18 anos, morreu nesta segunda-feira (1/1), depois de sair da estrada, bater contra uma árvore e ter o veículo incendiado em seguida. O acidente aconteceu na rodovia MG-050, altura do quilômetro 248, próximo a Pimenta, no centro-oeste de Minas.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista seguia no sentido Piumhi-i para Pimenta. No quilômetro 248, por motivos ainda desconhecidos, o veículo saiu da estrada e percorreu 70 metros até bater na árvore.

O motorista ficou preso às ferragens e, em seguida, o veículo pegou fogo. O corpo foi retirado por soldados do Corpo de Bombeiros e encaminhado a uma funerária de Pimenta. Peritos da Polícia Civil fizeram levantamento do local e do veículo para tentar descobrir as causas do acidente.