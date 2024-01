Nesta quarta-feira (3/1) a previsão meteorológica para Belo Horizonte é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura mínima pela manhã é de 19°C e a máxima estimada é de 27°C à tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 80%.

Segundo a Defesa Civil, há um alerta para pancadas de chuva 30 a 50 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de quinta-feira (4) em Belo Horizonte.

Previsão para Minas

A quarta-feira (3/1) segue com tempo instável e condições de chuva em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o fluxo de umidade da Amazônia para o Brasil Central e Sudeste, aliado à configuração dos ventos em todos os níveis da atmosfera, mantém condições favoráveis para ocorrência de chuva em todo o estado.

O padrão observado neste início de janeiro é condizente com a estação chuvosa nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. A tendência é que este quadro persista nos próximos dias, favorecendo a configuração do primeiro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas) desta estação chuvosa.