Chuva intensa atingiu, principalmente, as regiões Eldorado e Industrial de Contagem

A Prefeitura de Contagem está, na manhã desta terça-feira (2/1) dando continuidade às ações de socorro às vítimas do temporal do último domingo (31/12). A Defesa Civil e a Superintendência de Desenvolvimento Social da cidade estão em um ponto de apoio instalado no Cemei Jardim Eldorado.

Serão distribuídos mais 25 colchões e os moradores continuarão a ser cadastrados e atendidos em suas necessidades mais imediatas durante o dia de hoje.

A chuva intensa atingiu, principalmente, as regiões Eldorado e Industrial. De acordo com dados da Defesa Civil de Contagem, choveu, em meia hora, 54 mm, o que equivale a 15% do previsto para todo o mês.

Nos últimos dois dias, foram realizadas vistorias em diversas áreas atingidas pelas chuvas e a prefeita Marília Campos acompanhou o trabalho nos pontos afetados, ouvindo moradores e tomando providências.

No bairro Novo Progresso, várias ruas foram vistoriadas. As famílias atingidas foram auxiliadas, sendo que algumas precisaram deixar temporariamente suas casas.

Durante todo o dia de ontem (1/1), equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar estiveram na Vila Marimbondo dando apoio e cadastrando as famílias atingidas.

Foram entregues 80 cestas básicas, material de limpeza, 35 colchões e 20 cobertores. Também foram servidas refeições para cerca de 300 pessoas.

Máquinas e caminhões da Prefeitura e equipes do Serviço de Limpeza Urbana fizeram atendimento nos locais mais atingidos, inclusive aplicando hidrojato para remoção de barro e areia.

O Cemei Jardim Eldorado está localizado na Rua Canafístula, 102, bairro Eldorado.