Acidente foi na altura do km 125 da rodovia estadual MG-060, em Pequi, Região Central de Minas

Uma criança, de 7 anos, morreu em um acidente com dois carros na tarde dessa segunda-feira (1º/1), na rodovia estadual MG-060, em Pequi, Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida frontal foi na altura do km 125. O motorista do carro Peugeot 206, que seguia sentido Pará de Minas, perdeu o controle da direção e bateu de frente com o veículo Renault Duster.

Chovia na região na hora do acidente. A suspeita da polícia é que a aquaplanagem causou a batida.

A motorista, de 61 anos, e o passageiro, de 51, do Duster foram socorridos para um hospital de Pará de Minas pelo Corpo de Bombeiros.

Dentro do Peugeot 206 havia quatro pessoas na hora da batida. Entre elas, uma criança de 7 anos que chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu pouco depois. Duas passageiras ficaram feridas.

Os veículos foram removidos para o pátio do Detran.