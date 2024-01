O cantor Jads, que faz dupla com Jadson, foi convidado a se retirar de um hotel em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, depois de debochar do quarto em que estava hospedado em suas redes sociais. Em vídeo que viralizou nessa terça-feira (3/1), Jads mostra o quarto e o chama de cafofo, além de brincar sobre uma “janela fake”.



Nas imagens que circulam na web, Jads grava o quarto e, em determinado momento, mostra uma das paredes do quarto, que tem uma cortina, mas sem janelas. “E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe. Uma janela fake news”, disse aos risos.

A repercussão das imagens desagradou o proprietário do estabelecimento, que convidou o sertanejo e a equipe dele a se retirarem do local. Segundo informações do G1, o dono do hotel, Edilton Gomes, havia enviado fotos do ambiente para a equipe do artista e foi aprovado -porém, quando o cantor chegou, solicitou outro quarto que fosse menos barulhento e, então, foi direcionado ao quarto sem janelas.

Com a repercussão negativa do caso, algumas reservas do hotel foram canceladas e, por isso, Edilton tomou a atitude de pedir para que eles se retirassem. Edilton contou ainda que o cantor prometeu a ele e à Polícia Militar (PM), que acompanhou a saída do cantor, que iria se retratar no palco e em outro vídeo nas redes sociais, mas isso ainda não aconteceu.