As investigações sobre a morte dos quatro mineiros - Gustavo Pereira Silveiras Elias, de 24 anos; Karla Aparecida dos Santos, 19; Nicolas Oliveira Kovalrski, 16; e Tiago de Lima Ribeiro, 21 - dentro de um automóvel BMW, no estacionamento da rodoviária de Balneário Camboriú, não estão mais com a delegacia daquela cidade, mas sim com a Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú. O prazo para conclusão de laudos das mortes é de 10 dias.

O inquérito instaurado para investigar os fatos passa a ser presidido pelo delegado Vicente Soares, e não está com Bruno Effori, que deu início as investigações.

O delegado Soares segue a mesma linha de investigação, da hipótese de morte acidental, devido à asfixia por intoxicação de monóxido de carbono, que estaria vazando do veículo.

Porém, segundo ele, a Polícia Civil está aberta às demais hipóteses e, neste momento, aguarda o resultado dos laudos periciais cadavéricos e que estão sendo realizados no veículo.

Estão sendo realizadas outras diligências investigativas, como a oitiva das testemunhas.

A expectativa do delegado é que os laudos periciais, tanto do veículo, como de corpo de delito dos mortos, estejam concluídos em 10 dias. “Temos de esperar pela conclusão desses documentos, fundamentais para darmos sequência às investigações.”