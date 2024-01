Homem ficou preso embaixo do veículo após ser atropelado

Um homem de 32 anos morreu após ser atropelado por um trator na manhã dessa quinta-feira (5) em Oliveira, na Região Oeste de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trator puxava um vagão carregado com comida para gado. Os militares chegaram no local e encontraram a vítima já sem vida, embaixo do veículo.

Ele apresentava diversas fraturas. Após análise dos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o óbito foi confirmado.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.