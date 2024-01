Um homem ficou preso às ferragens do carro que estava dirigindo, após bater de frente com uma árvore, no Bairro Delta, Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (6/1).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Vereador Cícero Ildefonso.

O motorista estava aparentemente embriagado, porém, consciente e com ferimento no rosto e suspeita de ter quebrado a costela.

Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII.