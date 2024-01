Uma árvore de grande porte caiu e atingiu um carro na noite desta sexta-feira (5/1), na Avenida Uruguai, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de um caminhão bateu na árvore, que, em seguida, caiu atravessada sobre o carro e bloqueou a via em ambos sentidos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não há detalhe se a rede elétrica foi atingida, mas a Cemig também foi acionada.

O trânsito no local precisou ser interditado. Equipes dos bombeiros foram acionadas e realizaram os trabalhos de corte da árvore, que devem ser finalizados ainda na noite desta sexta.