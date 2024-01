O governador Romeu Zema (Novo) prestou solidariedade ao Sargento Dias da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que levou dois tiros na cabeça e um na perna, durante uma ação policial no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte.

"Minha solidariedade ao Sargento Dias, da PM, atingido gravemente por tiros durante perseguição a criminosos na noite dessa sexta, dia 5, em BH. A equipe médica do Hospital João XXIII está empenhada na recuperação deste herói. O criminoso foi capturado", escreveu o governador mineiro.

Minha solidariedade ao Sargento Dias da @pmmg190 que foi atingido gravemente por tiros durante perseguição a criminosos na noite dessa sexta, dia 5, em BH. A equipe médica do Hospital João XXIII está empenhada na recuperação deste herói. O criminoso foi capturado. — Romeu Zema (@RomeuZema) January 6, 2024

PM baleado

O sargento, baleado na noite dessa sexta-feira (5/1), se encontra internado em estado grave no Hospital do Pronto Socorro João XXIII. O policial, de 29 anos, junto a outros militares, perseguia um Uno que tinha sido roubado.

Na entrada do bairro, o fugitivo perdeu o controle do carro e bateu no meio-fio. Os ocupantes do veículo, dois homens, fugiram a pé. Os policiais se dividiram: cada um foi atrás de um dos ladrões.

O sargento chegou a se aproximar do homem de 25 anos. Nesse instante, deu ordem para que o fugitivo parasse e se deitasse. De repente, o homem, que estava de costas, virou-se, apontando uma arma para o policial e atirando.

O policial caiu, inconsciente, no chão. O homem atirou mais uma vez, atingindo a perna do sargento. Antes de desmaiar, o sargento desferiu vários tiros na direção do seu agressor, atingindo-lhe uma das pernas.



Ao ouvir os disparos, os outros policiais correram em direção ao local de onde vinha o barulho e lá prenderam o agressor, que foi levado para o Hospital Risoleta Neves, onde está sob escolta.