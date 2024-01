Um apartamento foi invadido por dois homens na manhã deste sábado (6/1), no Bairro Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Os moradores estão viajando, porém, foram alertados do crime por um sistema de segurança instalado na casa.

No vídeo gravado pelas câmeras, a dupla chega pela escada de incêndio e se dirige ao apartamento, que fica no 1º andar. Um dos homens bate na porta, toca companhia e confirma que o local está vazio.

Em seis minutos, eles conseguem driblar as três fechaduras e entram na casa. Com mais 53 segundos, um dos homens vai até o quarto do casal e sai com dois objetos na mão. Ambos fugiram pela escada. A ação durou pouco mais de sete minutos.

Não é a primeira vez

Thamara Aguiar e Jorge Antônio são os donos do apartamento e contam que não é a primeira vez que esse tipo de crime acontece. Em 2021, quando haviam acabado de casar, a casa foi invadida, e assaltantes levaram uma TV e um notebook.

O casal estava em lua de mel, mas precisou interromper a comemoração.

Já neste ano, o caso também aconteceu enquanto eles viajam. “Estamos de férias, chegamos ontem (sexta) na praia. No apartamento tem alarme, que disparou em cinco segundos. Os dois saíram com minha caixa de bijuteria, a qual tinha um relógio, cartões de crédito, bijuterias e algumas joias”, diz Thamara.

A Polícia Militar foi acionada pela empresa que cuida do sistema de segurança da casa, além dos vizinhos do prédio.

“É uma sensação de impotência, muito triste e desesperadora. Na maior facilidade, eles arrombam a casa e levam o que temos. Agora sei que não aproveitarei do mesmo jeito meu descanso”, lamenta a dona do apartamento.

Moradores do prédio se assustaram com a ação e afirmam ter medo da falta de segurança. “É um prédio pequeno, mas fica em frente ao Centro de Saúde Glória. Estamos apreensivos. Se fizeram isso na luz do dia, imagina o que podem fazer à noite? Dá medo”, diz uma moradora que preferiu não se identificar.

Ainda não há informação se os homens foram localizados pela polícia.