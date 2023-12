SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Beyoncé veio ao Brasil nesta quinta-feira (21/12) para participar de um evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé", em Salvador. A norte-americana subiu ao palco do Centro de Convenções na capital baiana enrolada numa bandeira do estado.

"É muito importante para mim estar aqui na Bahia", disse a artista. "Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. 'Renaissance' é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia." Ela afirmou ainda estar feliz de estar no país, apesar de não ter podido fazer shows de sua turnê no país.

Salvador recebe uma edição do "Club Renaissance", festa promovida em várias cidades do mundo e criada a partir do disco "Renaissance", produção mais recente da cantora.

A Guarda Civil Municipal de Salvador também publicou, no Instagram, que está fazendo a escolta da cantora pela capital baiana.

No Brasil, a festa, para 3 mil pessoas, marca a estreia de "Renaissance: A Film by Beyoncé", documentário que faz um registro dos shows da atual turnê da cantora. O projeto é organizado pela Parkwood Entertainment junto da TV Globo.

Desde o início da noite, milhares de fãs da cantora Beyoncé se dirigiram até o Centro de Convenções de Salvador, na esperança de encontrar a cantora.

Cavalo prateado

O rumor cresceu depois que a cantora publicou, em sua conta no Instagram, a foto de um avião do qual saía um cavalo prateado, do mesmo estilo que ela usa em sua turnê.

Um palco montado do lado de fora alimentava a expectativa. O evento fez alguns fãs desistirem de assistir à estreia do documentário nos cinemas. Um grupo volumoso de fãs também aguardava a cantora na saída do aeroporto de Salvador, mesmo sem ter certeza de que ela viria.

"Qual a prioridade, ver ela no cinema ou pessoalmente?", perguntou um fã em conversa com a reportagem.

À medida que os rumores da presença de Beyoncé aumentavam, com a movimentação de imprensa e policiamento, o público presente no Centro de Convenções de Salvador curtia o som da banda percussiva Didá, que acabou interrompido por uma forte chuva.

No momento, com a presença da artista confirmada, o público presente na festa vibrou com a notícia. A plateia passou a aguardar Beyoncé, ouvindo suas músicas tocadas nas alturas pelo sistema de som.

"Vim ver Deus, digo, a Deusa", brincou a diretora Dayse Porto.

No X, o antigo Twitter, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, comentou o caso. "Não direi nada, mas haverá sinais", escreveu na plataforma.

O "Club Renaissance" é decorado de acordo com a estética do álbum de mesmo nome da cantora, lançado no ano passado. O projeto de Beyoncé é inspirado nos gêneros disco e dance dos anos 1970 e 1980, voltado especificamente à cultura negra.

Esta é a primeira vez que Beyoncé vem ao Brasil em uma década. A artista se apresentou pela primeira vez em 2010 e voltou ao país pela última vez em 2013, quando participou do Rock in Rio e fez uma bateria de shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo.

A turnê de "Renaissance" já teve 56 apresentações ao redor do mundo, passando por países da Europa e da América do Norte. O Brasil ficou de fora em 2023, mas há especulações de que a cantora volte ao Brasil em 2024 com a apresentação, que dura três horas e conta com 36 músicas no repertório.