‘Renaissance: a film by Beyoncé’ será exibido em nove shoppings em BH

Após muita espera, o filme da turnê "Renaissance", da cantora Beyoncé, finalmente chegou aos cinemas brasileiros, nesta quinta-feira (21/12). Salvador (BA) foi a capital escolhida para o evento de estreia nesta noite. Os convidados vão participar do ‘Club renaissance’, uma festa em que a cantora celebra seus fãs.

Mas a surpresa não está só em ver em primeira mão o filme da diva pop nas telonas. Antes do início da sessão, uma executiva Parkwood Entertainment, distribuidora no filme do Brasil, fez uma declaração que causou alvoroço nas redes sociais, prometendo uma surpresa ao fim da exibição. “Não é o final. É o momento certo para o Brasil”, disse.



Leia também: Beyoncé ‘prega peça’ em fãs brasileiros

Na web, fãs especulam o que Beyoncé pode ter preparado para os brasileiros. Alguns apostam que, finalmente, ela anunciará shows no país. Outra possibilidade levantada é que a cantora marque presença na festa de logo mais.

Até o momento, a única informação é de que quem compareceu à premiere ganhou ingressos exclusivos e vão para a festa com todos os custos pagos pela equipe da cantora. Enquanto isso, fãs monitoram plano de voo de um jatinho que saiu dos Estados Unidos rumo a Salvador e que supostamente seria a aeronave de Beyoncé.

"Renaissance: a film by Beyoncé" é um documentário que mostra os bastidores da turnê, que se iniciou em Estocolmo, na Suécia, e se encerrou no Missouri, nos Estados Unidos. O filme tem 170 minutos e classificação indicativa de 12 anos.

Em BH, o filme está sendo exibido em nove shoppings. A programação está disponível no site da cantora, em https://intl.beyoncefilm.com/