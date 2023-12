Com a 'Renaissance tour', fãs brasileiros esperavam visita da cantora ao Brasil

Mais um dia em que os fãs brasileiros de Beyoncé não realizaram o sonho de que a cantora traga seu show da ‘Renaissance’ tour para o país. Mas foi quase. Isso porque Queen B publicou um vídeo em que indicava que o país finalmente seria contemplado, mas só no fim do vídeo, ela revela que, na verdade, se trata da estreia do filme sobre o show, que chega aos cinemas na quinta-feira (21/12).

???? VÍDEO POSTADO PELA BEYONCÉ VIA INSTAGRAM (LEGENDADO)! pic.twitter.com/PLkLADVfKq — Beyoncé Access (@beyonceaccess) December 19, 2023

"Ok, vocês não precisam quebrar meu site, mas eu disse a todos que a 'Renaissance' não acabou", diz a diva pop. Em seguida, aparecem nomes de diversas nações na tela: Brasil, Itália, Tailândia, Espanha, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Twain, Hong Kong, Singapura, Hungria, Andorra, Romênia, Bulgária e Mongólia.

A seguir, são exibidos trechos do filme. “‘Renaissance’ continua em todo mundo em um cinema perto de você”, finaliza a cantora.

O vídeo deixou diversos fãs desapontados com a pegadinha da cantora. Mas, como bons brasileiros, não deu para perder a piada. “Mona, precisa desse auê?”, brincou um perfil. “Beyonce, você é muito abusada caraaan!!! A gente quer o show, mulher”, disse outro.

“Ela tá de zoação, só pode”, dizia outro comentário. Em referência a um meme do BBB 22, alguns fãs apontaram que Beyoncé “não é inocente nem boba”.

Teve gente que prometeu vingança. “Eu só não vou te desejar nada de ruim porque você é mãe de 3, caso contrário eu não ia deixar isso barato não”, disse um perfil. “Bicha, não são nem 9h da manhã e vc fazendo a gente passar raiva, sabe… sinceramente”, desabafou.

‘A film by Beyoncé’

O filme da Renaissance tour estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (21/12) e promete um recorde de bilheteria para o mês de dezembro, historicamente mais fraco. Nos demais países, o longa estreou no dia primeiro.

Em Belo Horizonte, o filme será exibido em nove shoppings, com diversas opções de horários. A programação completa está disponível no site da cantora, em https://intl.beyoncefilm.com/