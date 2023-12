Após muitas especulações e ansiedade dos fãs de Beyoncé, a Guarda Municipal de Salvador (BA) confirmou que a cantora Beyoncé chegou ao Brasil. "GCM fazendo a escolta da diva Beyoncé!", diz um post desta quinta-feira (21/12).

A corporação ainda postou um vídeo da cantora. Nas redes sociais, circulam imagens de um grupo de fãs esperando a chegada de Queen B, além de vídeos da chegada de sua aeronave e da escolta na saída do aeroporto.

rindo que a guarda municipal de salvador confirmou que fizeram a escolta da bey mesmo pic.twitter.com/9lxrsoxlRd — luscas (@luscas) December 22, 2023

Mais cedo, a produtora da premiere de ‘Renaissance: a film by Beyoncé’ anunciou a quem estava na sala de cinema que haveria uma surpresa no final. No primeiro momento, foi revelado que eles participariam da festa "Club renaissance", feita pela cantora para os fãs, com as despesas pagas pela equipe da diva pop.

Em meio à expectativa das redes sociais, Beyoncé postou um story no Instagram em que aparece a montagem de um cavalo prateado – que aparece em seus shows – saindo de uma aeronave. Deixando os fãs ainda mais ansiosos, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), alimentou a imaginação dos fãs.

“Não direi nada, mas haverá sinais”, publicou em seu perfil do X. O post ainda continha emojis de abelha e coroa. Beyoncé é apelidada Queen B, um jogo de palavras com Abelha Rainha.