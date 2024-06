Todo mundo sabe, Bruna Marquezine e João Guilherme estão juntos. Após serem flagrados aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o novo casal foi visto junto no Japão. Um fã da atriz aproveitou a ocasião para fazer um click com os famosos.

Bruna e João estão na pequena cidade de Osaka, de acordo com a localização compartilhada pelo fã. Além deles, o casal Sasha Meneghel e João Lucas também estão no país.





João Guilherme no Japão Reprodução/Instagram

O filho de Leonardo compartilhou alguns registros na capital japonesa. João e Bruna estavam em Paris, na França, curtindo alguns dias de descanso. O Japão foi o segundo destino consecutivo do casal.