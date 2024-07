crédito: Reprodução do site otvfoco.com.br/heloisa-perisse (Foto: Reprodução)

Heloísa Perissé diz que fez sexo durante 100 dias seguidos com o marido, o diretor de TV Mauro Faria

Heloisa Périssé participou nesta semana, do podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Durante a entrevista, a artista detalhou a experiência de fazer sexo durante 100 dias seguidos com o marido, o diretor de TV Mauro Farias. A revelação íntima aconteceu durante sua participação no programa "Surubaum", em março.

Na época, Heloisa disse que adotou a prática após ler uma notícia de que isso ajudaria a melhorar a vida sexual do casal. "Uma vez a gente leu isso numa reportagem que propunha 100 dias de transa. Todos os dias. 100 dias seguidos. E aí a gente botou em prática", disse a famosa.

"É sensacional! Vira uma coisa… Na hora que você deita, é como se o seu corpo ligasse. De repente, quando você olha pro seu parceiro, virou uma coisa de um simples toque, porque é uma prática, como se você acionasse", acrescentou a atriz.

Na entrevista ao podcast "Papagaio Falante", Heloisa Périssé deu mais detalhes sobre a experiência: "Criatividade começou a fluir, histórias começaram a surgir e chegou determinado momento, que encostava na mão, já era o ‘vavum’. Não pode ser uma obrigação, óbvio, mas sexo pode ser uma conversa, às vezes um beijo gostoso", explicou ela.

No bate-papo, a artista também declarou que não acredita em pessoas "boas de cama". "Tem gente que é mais livre. Sexo é química. Não tem a ver com ser linda, famosa, feia, é aquela pessoa que te pira e isso é uma questão de encaixe", afirmou. Heloísa ainda opinou sobre as pessoas que simulam orgasmo: "Quando você não está afim, finge mesmo", declarou.

