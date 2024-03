Depois das duas exibições da Seleção Brasileira em solo europeu, com uma vitória maiúscula sobre a Inglaterra, em Wembley, templo sagrado do futebol, e do empate com a Espanha, no Santiago Bernabéu, onde o árbitro português foi o vilão, marcando dois pênaltis inexistentes contra o time brasileiro, milhares dos meus seguidores, internautas, assinantes do meu canal JaeciCarvalho. Esportes e leitores deste espaço me questionam sobre a possibilidade de Neymar não mais ser convocado. Já fiz essa pergunta ao técnico Dorival Júnior e a resposta é sempre a mesma: “Neymar é craque. Não vou abrir mão dele jamais. Vou chamá-lo tão logo esteja recuperado da cirurgia no joelho e conversar com ele. Mostrar os objetivos, as regras e diretrizes. Se ele quiser se encaixar, será muito útil e vai recuperar o seu melhor futebol. Não há como abrir mão de um talento como o Neymar”. Portanto, está respondida a pregunta. Neymar será sim convocado pelo novo técnico da Seleção Brasileira.

A minha resposta é a mesma do Dorival. Crítico ferrenho de Neymar, por seu comportamento dentro e fora do campo, eu não abriria mão desse talento, pois realmente ele joga demais. Nunca foi protagonista em nenhum clube, pois preferiu a vida nas baladas, colunas e redes sociais, mas não há como negar que ainda é nosso único craque. Já fico até imaginando Neymar focado nos 2 anos e 3 meses que faltam para a Copa do Mundo de 2026, querendo ser o melhor do mundo, nosso 10, abastecendo um ataque com Rodrygo, Endrick e Vini Júnior. Com dois bons volantes, João Gomes e Bruno Guimarães, e dois laterais, já que hoje não temos nenhum, e mais dois bons zagueiros, o Brasil seria forte sim. O goleiro já está aí. Bento, jovem e excepcional. Goleiraço!

Não pude ir aos jogos no Velho Mundo, pois a crise financeira é grande, mas conversei com Dorival Júnior, todos os dias. Disse a ele para esquecer Alisson (braço curto), Thiago Silva, Alexsandro, Marquinhos, Casemiro, Gabriel “jejum”, já que é o “artilheiro que não faz gol” e Richarlyson, entre outros fracassados da “Era Tite”. Júnior, como o chamo há tempos, pela nossa amizade, me disse: “Jaeci, não é assim. Terá um momento em que chamarei alguns sim, para mesclar a experiência com a juventude. Mas, é claro, estou renovando a equipe no máximo que posso neste momento.” É um direito dele, mas a torcida brasileira não suporta mais os nomes citados. Thiago Silva, Alexsandro são cartas fora do baralho, mas os outros ainda serão chamados em algum momento. Eu não convocaria. Deixa essa geração fracassada pra lá, Júnior!

Tenho visto alguns pessimistas dizendo que Dorival não vai dar certo e que logo será demitido. Eu duvido. Ele dará certo sim e eu faria melhor: um contrato até a Copa do Mundo de 2030, para que Dorival Júnior tenha um ciclo grande. Essa geração que está surgindo e nos devolvendo o prazer de torcer pela Seleção Brasileira pode não ser campeã em 2026, mas estaria prontinha para 2030. Portanto, se deram seis anos ao péssimo, dissimulado e fracassado Tite, por que não dar esse mesmo tempo ao novo treinador. Dorival é dedicado, honesto, transparente, e fez uma coisa que poucos técnicos da Seleção Brasileira fizeram: está ponto a garotada para jogar contra as grandes seleções. Não adianta convocar a “molecada” só para viajar e conhecer outro país. Tem mesmo que pôr em campo, como ele fez contra Inglaterra e Espanha. Quem não conseguir produzir contra as grandes seleções, que não seja mais convocado. Tite levava 23 jogadores e só punha 14 para jogar. Tinha medo de perder os amistosos, e olha que ele enfrentava Zâmbia, Cingapura e outras equipes de quarta linha do futebol mundial. Que técnico medíocre.

Então, meus amigos e minhas amigas, é isso: Não há como não convocar Neymar se ele se enquadrar e estiver em forma. É craque! Muitos dizem que ele vai estragar o grupo. Não acredito. Ele já mandou Dorival Júnior “tomar caju” e fez com que o Santos demitisse o treinador, em 2012, mas é episódio superado. Júnior não guarda mágoa e conta com Neymar a partir de setembro. A minha posição é a mesma que a dele. Se Neymar quiser realmente parar de ser mimado, abandonar as festas e se concentrar apenas no campo de jogo, será muito útil. Caso contrário, melhor nem ser chamado. Só para atualizar vocês, ele se recupera da cirurgia no joelho, mas não está em seu clube, na Arábia Saudita, fazendo tratamento. Estava aqui em Miami, no torneio de tênis, e na terça-feira na festança dos 31 anos da cantora brasileira Anita. Será que Neymar vai se emendar?