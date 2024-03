Gabigol e Bruno Henrique deram os títulos mais importantes ao Flamengo e sua torcida nos últimos cinco anos. O primeiro é o artilheiro das decisões. Marcou quatro gols em três finais de Libertadores, duas contra o River, garantindo a taça em 2019, uma contra o Palmeiras em 2021, e o gol do título contra o Athletico-PR, em 2022. Além disso, foi artilheiro, temido pelas defesas sul-americanas, conquistando a camisa 10, que era de Zico, sob a benção do maior jogador da história do Flamengo. Bruno Henrique também foi decisivo em vários momentos, outro grande ídolo da torcida, e importantíssimo nas conquistas. De repente, chega no clube um “forasteiro” chamado Tite e põe os dois no banco, para privilegiar Cebolinha e Pedro, justificando assim a convocação de Cebolinha na Copa América de 2019 e de Pedro para a Copa do Mundo. Pedro é um grande centroavante, reconheço, mas não tem a história que tem Gabigol. Cebolinha é infinitamente inferior ao Bruno Henrique.

Tite é assim, paneleiro, como foi na Seleção, onde privilegiou sua patota. Fágner, Daniel Alves (estuprador), Renato Augusto, Fred e outros. Tem sua imagem ligada ao Corinthians e nenhuma identidade com o rubro-negro. Sua entrevista sobre o estuprador Daniel Alves foi vergonhosa. E o pedido de desculpas pior ainda. A emenda ficou pior que o soneto. Tite é aquele mesmo que sujou a história do Clube Atlético Mineiro, jogando-o na Segundona. Tem um discurso que irrita até o torcedor mais comedido, e um “titês” absolutamente ridículo. Quer criar uma nova nomenclatura para o futebol, como se fosse um grande estrategista. Não é. Longe disso. Fracassou em seis anos na Seleção, sendo eliminado nas quartas de final, por duas seleções de segunda linha, Bélgica, em 2018, e Croácia, em 2022, e não conseguiu emprego na Europa. Disse que se trabalhasse em 2023 poderíamos chamá-lo de “mentiroso e sem palavra”. Já que ele gravou e o vídeo está aí para quem quiser ver. Tite, você é um “mentiroso e sem palavra”.

Esse papo dele de que a “concorrência tem que ser leal, correta”, é para inglês ver. Se fosse assim, não poria Gabigol e Bruno Henrique, nos finais dos jogos, para que atuem 15 minutos. Isso é um desrespeito. E parte da torcida, carente pela falta de taças em 2023, está apoiando esse tipo de treinador. Um cara que sempre foi ligado ao Corinthians e que não tem a menor identidade com o Flamengo. O torcedor deveria lembrar que Gabigol e Bruno Henrique foram treinados pelo melhor que já passou pelo Flamengo, na “era moderna”, Jorge Jesus, e são admirados pelo português. Tite é mais do mesmo. Achar que o Flamengo é outro só porque ganhou de adversários desqualificados no Carioca é um erro. Cuidado que o tombo pode ser grande. Quanto maior a soberba, maior a queda. Mesmo nos clássicos, contra seus pares, o time não atuou bem. Claro que com o grupo que tem sido considerado o melhor da América do Sul, dificilmente o Flamengo vai perder jogos. Basta que o treinador jogue as camisas para o alto e está resolvido.

Zico, o maior jogador da história do Flamengo, e o melhor que vi, depois do Pelé, declarou: “Todo jogador passa por má fase e Gabigol não é diferente. Mas nessa temporada vai dar a volta por cima”. Se o Zico falou, eu assino embaixo. E vale lembrar que Gabigol teve sua má fase junto com todo o time, que não ganhou nada na temporada passada. Ingratidão e deslealdade são coisas tão ruins. Espero que a torcida do Flamengo, a verdadeira torcida, lembre-se da história de Gabigol e Bruno Henrique e os respeite. Tite pode ter a preferência por quem bem entender, mas não pode jogar no lixo a história que esses dois ídolos construíram. Eu vou me abster, mais uma vez, de torcer pelo Flamengo nesta temporada. Não gosto de covardia e muito menos do trabalho de Tite. Como pessoa, não o conheço e nem quero conhecer. Como treinador, acho um dos piores da história do nosso futebol. E a minha crítica se resume ao técnico, ao cargo, não à pessoa. Com esse time do Flamengo, ser campeão é obrigação ou então o cara é ruim demais. Gabigol e Bruno Henrique, tenham o meu respeito e o meu carinho. Já critiquei ambos, é claro, mas deixar de reconhecer a grandeza de vocês no Flamengo seria a maior ingratidão, e se tem uma coisa que não sou é ingrato e desleal. Sei que há muitas equipes querendo vocês. Aguentem um pouco mais a maldade que esse treinador está fazendo, e logo vocês serão felizes em outro lugar. O futebol brasileiro agradecerá por vê-los jogando, seja com que camisa for.