Este colunista descobriu por meio de uma fonte na direção de contratos da TV Globo o primeiro desenho que a Globo tem na mesa da cúpula para o 'Criança Esperança'. De acordo com informações obtidas pela coluna, o canal inicia esta semana um diálogo em torno das atrações convidadas, e também sobre a definição da apresentação do programa. E o primeiro nome na lista é o da Eliana.



Estas mesmas fontes revelaram que a Globo tem um plano maior para Eliana no 'Criança Esperança', mas antes de realizar o convite vai conversar com a apresentadora. Isso porque o assunto envolve decisões no campo ético profissional; explico!

Eliana ainda é madrinha do Teleton neste ano de 2024. A Globo tem uma proposta para que Eliana vire embaixadora do Criança Esperança, assim como era com o Teleton no SBT. Entretanto, o canal vai consultar Eliana a respeito, uma vez que seu contrato com o SBT em relação ao Teletom ainda está vigente, bem como o contrato relacionado aos produtos Jequiti que levam seu nome.

A Globo deve chamar em breve Eliana para uma nova conversa e formalizar o convite para que ela seja a apresentadora titular do Criança Esperança. Além disso, o nome de Xuxa e Angélica também constam na mesa da direção geral do canal para dividirem a apresentação com Eliana ao longo da noite.

Dentro do SBT, fontes apostam que a emissora não continuará com Eliana desempenhando o papel de madrinha do Teleton após 2024. A saída da apresentadora do canal do Silvio Santos não foi tão confortável para os dois lados e as trocas de farpas vem crescendo cada vez mais.

Ainda sobre o Criança Esperança, a emissora aposta novamente numa dobradinha entre as três amigas à frente da atração. Eliana, Xuxa e Angélica serão chamadas em breve pela Globo para uma reunião sobre a atração.