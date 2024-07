Será que a contratação de Eliana pela TV Globo tem gerado ciumeira nos bastidores do canal? Dona Déa, integrante do Domingão com Huck, fez um vídeo “reclamando” das regalias recebidas pela nova contratada do canal carioca, que esteve na atração deste domingo (7).

Pelas redes sociais, a mãe de Paulo Gustavo reclamou do camarim da loira. “Cheguei aqui. Dois anos trabalhando, dando o meu suor, entendeu? A velha mais engraçada do programa. Aí abro a porta e o camarim de Eliana (com) tapete, flores… Ciúmes, não. Fiquei com revolta. Fiz ele (Luciano Huck) pegas as flores e botar tudo aqui pra mim. Agora está lá no meu camarim”, brincou ela.

Luciano Huck aproveitou para compartilhar um vídeo do momento. Nas imagens, o apresentador aparece levando um vaso de flores para o camarim de Dona Déa. “Ano que vem não estou aqui mais, hein. Vou estar no SBT”, disse ela.