A saída de Eliana do SBT ainda está rendendo. Dessa vez, sobrou até para Lívia Andrade, integrante do “Domingão com Huck”.





Neste domingo (7), Eliana estreou como contratada da Globo e marcou presença na atração de Luciano Huck, mas o que acabou chamando a atenção foi uma publicação de boas-vindas de Lívia. Muitos acharam que a apresentadora aproveitou a situação para cutucar Patrícia Abravanel, do SBT.





“Todo sucesso e felicidade pra Ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! Brilha“, escreveu Lívia no Instagram.





Patrícia Abravanel, que não é boba, publicou uma sequências de imagens no estúdio do “Programa Silvio Santos”, com uma “resposta” a alfinetada de Lívia. “No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão“, dizia Patrícia.





Livia Andrade X Patrícia Abravanel.



De qual lado você está? pic.twitter.com/qHMxkdmCVI — Hialley Gouveia (@Hialley) July 8, 2024

A “guerra fria” entre as apresentadora, é claro, também rendeu comentários nas redes. “De qual lado você está?”, disse um internauta no X, antigo Twitter.



Eliana estreia no Domingão

Eliana apareceu pela primeira vez no Domingão. Na atração de Luciano Huck, a loira estrelou o júri artístico do “Dança dos Famosos”. A atração ao vivo contou com muita emoção em um “arquivo confidencial” em homenagem à apresentadora.





“Ela é a mais nova estrela dessa casa, começou na TV nos anos 90, comandou uma atração infantil. Desde lá passaram-se mais de 30 anos, ela se reinventou, virou mãe, conquistou novos públicos e agora está abrindo um novo ciclo profissional na vida dela. E cabe a mim dar as boas-vindas em nome de toda linha de show e entretenimento da TV Globo. Senhoras e senhores, Eliana no Domingão”, anunciou Luciano Huck.