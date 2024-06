A apresentadora Eliana já está com os dois pés da Globo. Após deixar o SBT, a loira deve ganhar três projetos na emissora. De acordo com o Notícias da TV, o primeiro trabalho da apresentadora será como comandante da próxima temporada do ‘The Masked Singer Brasil’, em 2025. Ela deve substituir a cantora Ivete Sangalo, que já anunciou a saída da atração.

E não para por aí! Os executivos do Grupo Globo têm planos para colocá-la como uma das novas apresentadoras do ‘Saia Justa’, do GNT, que passa por uma reformulação. Ela deve completar o time de apresentadoras que já conta com Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.





A apresentadora Eliana já está com os dois pés da Globo. Após deixar o SBT, a loira deve ganhar três projetos na emissora. De acordo com o Notícias da TV, o primeiro trabalho da apresentadora será como comandante da próxima temporada do ‘The Masked Singer Brasil’, em 2025. Ela deve substituir a cantora Ivete Sangalo, que já anunciou a saída da atração.





E não para por aí! Os executivos do Grupo Globo têm planos para colocá-la como uma das novas apresentadoras do ‘Saia Justa’, do GNT, que passa por uma reformulação. Ela deve completar o time de apresentadoras que já conta com Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.





Por fim, Eliana deve ganhar um programa inteiramente seu, que só deve sair do papel em 2025. Por enquanto, não se sabe muitos detalhes sobre o projeto.

A contratação de Eliana deve ser anunciada oficialmente no próximo domingo (30), durante uma entrevista exclusiva ao ‘Fantástico’ comandada pela jornalista Renata Capucci. Depois, no domingo, dia 7, Eliana estará no júri da Dança dos Famosos do Domingão com Huck, recebendo oficialmente as boas- vindas da emissora carioca.