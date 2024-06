Famosos comemoraram a descriminalização do porte da maconha

Em votação histórica nesta terça-feira (25), o STF formou maioria pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Na próxima quarta-feira (26), o resultado oficial do julgamento será proclamado e a quantia que diferencia porte de tráfico será definida.





Duda Beat, Maria Ribeiro, Elisa Lucinda, Rafa Chalub (Esse Menino), Bem Gil, DFideliz, Whindersson Nunes, Marcelo D2, foram alguns dos famosos que comemoraram a novidade publicamente.

O humorista Rafa Chalub fez um vídeo explicando aos internautas a decisão: "A maconha foi descriminalizada no Brasil, não quer dizer que ela foi legalizada. Tô avisando porque maconheiro é mais devagar. Vão com calma, não vão sair andando com aquele blocão de rapadura", avisa o humorista.





O rapper DFideliz compartilhou um vídeo em que o humorista Thiago Ventura aparece rindo com um cigarro artesanal na boca. Marcelo D2, histórico defensor da erva, relembrou a própria luta pela descriminalização com seu verso de 1997: "Eu canto assim porque eu fumo maconha".

Chapadinha na praia





Duda Beat, dona do hit "Chapadinha na Praia", postou stories comentando a votação. Whindersson Nunes brincou no X: "Quem me chamou de maconheiro pode continuar chamando".





O músico Bem Gil, filho de Gilberto Gil e integrante da banda Gilsons, comemorou a novidade com uma publicação no Instagram. Na postagem, a estátua da justiça do STF aparece segurando uma folha da cannabis. "Um grande passo, mas a luta ainda não acabou", diz a arte.





A atrizes Maria Ribeiro e Elisa Lucinda compartilharam notícias sobre a descriminalização. "Grande dia! Essa decisão é especialmente importante para a juventude negra, que é a maior vítima da criminalização", diz o texto compartilhado por Elisa Lucinda.