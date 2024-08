A 3ª Semana de Reflexão e Combate à Violência Contra a Mulher, que acontece nesta quinta (29/8) e sexta (30/8), no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar – Centro), reúne nomes da psicologia, das políticas sociais e das artes para debater os avanços contra a violência de gênero e reforçar a importância de um ambiente seguro e igualitário para todas as mulheres.

O evento, promovido pelo Feluma e pela Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG), é aberto ao público com toda programação gratuita. Hoje, às 19h, será apresentado o espetáculo “Banho de sol”, que propõe ao público um olhar para além da privação de liberdade de mulheres detentas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em seguida, às 21h15, haverá roda de conversa com Talita Braga (Zula Cia de Teatro), Maria Cecília Pinto e Oliveira (Nudem– Defensoria Pública de Minas Gerais) e mediação da professora Marina Cunha Colares (FCM-MG).

Já amanhã, das 19h às 19h15, Rozane Frazoli (Artê Oficina da Madeira) profere a minipalestra “Reconstruir a vida”, seguida pelo espetáculo “O animal agoniza”, que mergulha no universo da violência contra a mulher, revelando abusos, selvageria e a perda do poder que são vivenciados por um homem.

Debate com ator

Na sequência, o protagonista da peça, Guilherme Colina, participa de debate com Patrícia Habkouk (Ministério Público de Minas Gerais), Amanda Machado Celestino Pires (delegada de polícia e coordenadora do ProDEAM e do Programa Dialogar), com mediação da professora Cinthia Maria Teixeira

(FCM-MG). Informações: (31) 3248-7250.