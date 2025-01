Dois governadores da direita brasileira celebraram a conquista do Globo de Ouro por Fernanda Torres, premiada pela atuação no filme Ainda Estou Aqui. A obra aborda o desaparecimento do deputado federal Rubens Paiva durante a ditadura militar no Brasil.

Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, usou o Instagram para enaltecer o talento da atriz. "A genialidade de uma atriz que interpreta e esbanja talento, humildade e inicia 2025 colhendo um prêmio inédito para a dramaturgia brasileira. À Fernanda Torres, a nossa gratidão por estampar o nome e a arte do nosso país nas manchetes do mundo todo. Orgulho", escreveu.

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, também parabenizou a artista. Em uma publicação, destacou que a premiação "emociona e reafirma o poder transformador de nossa cultura brasileira". Ele ainda exaltou a carreira de Fernanda: "Com sua brilhante trajetória e versatilidade, ela sempre nos emocionou com interpretações marcantes que transcendem fronteiras."



A postura de ambos contrasta com a de outros representantes da direita, que têm criticado o filme. Bolsonaristas alegam que a obra não reflete a realidade vivida durante o regime militar.





Enquanto isso, os governadores Romeu Zema (Minas), Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Ronaldo Caiado (Goiás), optaram por não comentar o feito de Fernanda Torres.

Entenda

A atriz Fernanda Torres fez história ao receber, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Globo de Ouro de Melhor Atriz na categoria Drama. Fernanda foi a primeira brasileira a conquistar o prestigiado prêmio. Na produção, ela interpreta Eunice Paiva, advogada e viúva do deputado federal Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar em 1971.