O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) foi alvo de críticas nas redes sociais após divulgar uma informação falsa sobre a atriz Fernanda Torres. Em uma publicação feita nesse domingo (5/1), no X (antigo Twitter), o parlamentar afirmou que Torres havia perdido o prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. A postagem gerou ampla repercussão e recebeu uma "nota da comunidade", recurso utilizado na plataforma para corrigir informações equivocadas.

Na publicação, Pavanato, que foi o vereador mais votado de São Paulo nas eleições de 2024, escreveu: “‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres perderam a premiação, deixe sua risada.” Diante das críticas, o parlamentar apagou o post, e não se manifestou sobre o caso até o momento.

Nas redes sociais, usuários comentaram a declaração de Pavanato. "O vereador mais votado do Brasil torcendo contra um filme nacional. Bolsonarismo sempre muito patriota", escreveu um internauta.

"Você percebe que o Brasil não tem salvação quando um político brasileiro comemora a derrota de uma atriz, protagonista de um filme educativo sobre o Golpe Empresarial-Militar, no Globo de Ouro. E o pior: ela GANHOU. Ele, burro que é, não entendeu. Que país amaldiçoado", comentou outro.

"Vai ter que engolir que uma MULHER trouxe honra para nosso país, e que um filme que mostra a realidade do que a extrema direita faz com as pessoas", respondeu um usuário no tweet do vereador.

Confira algumas reações:

Fernanda Torres leva Globo de Ouro

Fernanda Torres conquistou o prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025. A artista foi a primeira brasileira a levar o prêmio da categoria por sua atuação como Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

Há 26 anos, o Brasil não ganhava o Globo de Ouro. A última vez foi em 1999, quando “Central do Brasil”, também de Walter Salles, levou o prêmio na categoria então chamada de Melhor Filme Internacional. À época, Fernanda Montenegro, mãe de Torres, também foi indicada como melhor atriz em filme de drama, mas acabou perdendo para Cate Blanchett.

Fernanda Torres fez história na 82ª edição da categoria superando nomes de peso como Nicole Kidman ("Babygril"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Pamela Anderson ("The last showgirl") e Tilda Swinton ("O quarto ao lado").