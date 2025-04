Projeto que proíbe escala 6x1 na PBH é barrado na Câmara

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

O projeto de lei que estabelece jornada laboral de, no máximo, 30 horas semanais para funcionários contratados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi barrado, nesta terça-feira (1º/4), na Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) da Câmara Municipal, que declarou pela inconstitucionalidade do texto.

O texto, assinado pela vereadora Iza Lourença (Psol), prevê, em caso de aprovação, a proibição da redução salarial ou perda de benefícios dos empregados. Ao Estado de Minas, a parlamentar afirmou que irá recorrer em plenário.

“A Câmara Municipal tem condições de legislar, assim como nós estamos debatendo o contrato com as empresas de ônibus, nós também podemos legislar para estabelecer regras, para que o contrato com empresas terceirizadas tenham melhor condições para os trabalhadores”, disse.

O parecer da CLJ é conclusivo, encerrando a tramitação da proposta. Mas o arquivamento do projeto ainda pode ser revertido caso cinco vereadores apresentem recurso ao Plenário no prazo de até cinco dias úteis.