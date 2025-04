Damião formaliza equipe e Guilherme Daltro será secretário de Governo

Às vésperas de sua posse como prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil) começou a definir sua equipe. Uma das principais decisões foi a nomeação de Guilherme Daltro para a Secretaria Municipal de Governo. A oficialização do cargo foi publicada na edição desta quarta-feira (2/4) do Diário Oficial do Município (DOM).

Daltro já comandava a pasta interinamente desde o início do ano e, antes disso, atuava como chefe de gabinete de Damião na vice-prefeitura.

Com experiência no Legislativo, ele já trabalhou como secretário parlamentar na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), além de ter sido chefe de gabinete na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

A Secretaria de Governo é responsável, entre outras funções, pela articulação com os vereadores. Além da nomeação de Daltro, Damião também transferiu parte da equipe de seu antigo gabinete de vice-prefeito para o gabinete do chefe do Executivo. As mudanças já eram esperadas desde a morte do prefeito Fuad Noman, na semana passada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia