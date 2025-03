De licença e morando nos EUA, Eduardo recebeu salário de R$ 46 mil da Câmara em março

Mesmo estando licenciado e morando nos Estados Unidos há mais de um mês, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu salário integral de R$ 46 mil, referente ao mês de março. O parlamentar havia comunicado que deixaria o cargo legislativo dias antes do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se tornar réu, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

Apesar de já constar no site da Câmara dos Deputados que o deputado "não está em exercício", o Portal da Transparência exibe o pagamento do salário bruto de 46.366,19 a Eduardo. Com os descontos obrigatórios, ele recebeu a quantia de R$ 34.615,76.

De acordo com suas postagens nas redes sociais, é possível que o parlamentar esteja residindo no estado do Texas, onde é sócio do empresário Paulo Generoso, na empresa Braz Global Holding LLC.

Em duas coletivas de imprensa que concedeu nesta quarta-feira (27/3), Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques às urnas eletrônicas e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e chamou de infundadas as acusações de que é alvo.

