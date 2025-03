Eduardo Bolsonaro: "Estou abrindo mão de um salário sensacional"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que abriu mão de um "salário sensacional" ao decidir se licenciar da Câmara dos Deputados. Atualmente, os vencimentos de um deputado são de R$ 46.366,19 mensais.

“Acho que está bem claro para todo mundo que a minha situação aqui não é confortável, estou abrindo mão de um salário sensacional. Acho que todo mundo consegue imaginar como é a parte financeira da vida de um deputado. Além disso, um mandato é construído a duras penas. Eleição não é algo fácil”, disse em entrevista à CNN nesta quarta-feira (19/3).

O parlamentar alegou que sua decisão de se mudar para os Estados Unidos estava sendo motivada por uma possível prisão ou apreensão de seu passaporte, o que não condiz com a atual situação jurídica contra ele. O deputado não está entre os denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado e não foi indiciado pela Polícia Federal.

Bolsonaro, que está no país desde o final de fevereiro, tem se encontrado com políticos americanos e articulado sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente Alexandre de Moraes, e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).