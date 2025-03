Eduardo Bolsonaro tenta nos EUA que Trump escolha embaixador anti-Lula

Agora licenciado do mandato na Câmara, com todo o tempo do mundo para zanzar por Washington, Eduardo Bolsonaro não tem mirado somente Alexandre de Moraes e o STF em suas andanças por lá.

Em algumas de suas agendas mais recentes nos Estados Unidos, o filho Zero Três de Jair Bolsonaro tentou articular junto ao governo Donald Trump e ao Partido Republicano a nomeação de um embaixador no Brasil que crie problemas para o governo Lula.

Trump ainda não decidiu quem vai ocupar o posto em Brasília desde a saída de Elizabeth Bagley, que voltou aos EUA antes mesmo da posse do republicano.

Enquanto o presidente americano não escolhe, a representação do país tem à frente o diplomata Gabriel Escobar, encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil.