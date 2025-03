Eduardo Bolsonaro afirma ser um 'exilado político' ao decidir ir para EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta quarta-feira (19/3) que é um exilado político ao decidir pedir licença do mandato na Câmara dos Deputados para permanecer nos Estados Unidos. Ele vem articulando possíveis sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Está bem claro para todo mundo que minha situação aqui não é confortável, estou abrindo mão de um salário sensacional. Todo mundo consegue imaginar como é a parte financeira da vida de um deputado. Além disso, um mandato é construído a duras penas”, afirmou em entrevista à CNN, em resposta à fala do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Motta afirmou, durante sessão solene pelos 40 anos da redemocratização do Brasil, que "não tivemos jornais censurados nem vozes caladas à força, não tivemos perseguições políticas nem presos e exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais”.

A estadia do parlamentar bolsonarista no exterior, segundo ele, tem como objetivo "resgatar liberdades perdidas". Para isso, ele declarou que deve pedir asilo político nos Estados Unidos para evitar ficar ilegal no país.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ter certeza que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai autorizar o asilo político. O governo americano vem dificultando a aceitação desse tipo de pedidos. Porém, o laço de Eduardo Bolsonaro com pessoas próximas ao presidente pode facilitar o processo.

Em 2023, o deputado criticou a decisão do então deputado Jean Wyllys de deixar o Brasil, alegando não se sentir seguro no Brasil.

"Não vou nem falar do Jean Wyllys, que, depois da facada em Jair Bolsonaro (em 2018), saiu do país e deixou pra trás o mandato de deputado federal. Não vou nem levantar suspeitas sobre ele não", comentou Eduardo.