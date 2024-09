O mês de setembro marca o Dia Mundial da Alfabetização, data criada pela ONU/Unesco para ressaltar a importância social da alfabetização e também chamar a atenção para a importância da qualidade de ensino nos primeiros anos de educação infantil, assim como o combate ao analfabetismo entre os adultos.





De acordo com dados do 1º Relatório de Resultados do Indicador Crianças Alfabetizada divulgado neste ano pelo governo, 56% dos estudantes de escolas públicas brasileiras alcançaram o patamar de alfabetização definido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o segundo ano do ensino fundamental. A meta é chegar a 100% de crianças alfabetizadas na idade certa.





Segundo Mara Duarte, neuropedagoga, psicopedagoga, psicomotricista, além de diretora da Rhema Neuroeducação, que atua com o objetivo de oferecer conhecimento para profissionais da educação e pessoas envolvidas no processo do neurodesenvolvimento e da neuroeducação infantil, tanto nas áreas cognitivas e comportamentais, quanto nas afetivas e sociais, a alfabetização é algo de extrema importância para qualquer criança. “Ao conseguir ler e escrever, são abertas novas possibilidades".





De acordo com a neuropedagoga, a alfabetização também é uma etapa crucial no desenvolvimento, pois é nesse momento que os pequenos começam a explorar o mundo das letras e dos sons. “Nem sempre o processo é fácil ou interessante, mas pode se tornar muito mais agradável com as estratégias certas”, explica.





Para Mara Duarte, os educadores podem utilizar atividades lúdicas para transformar o aprendizado da leitura e da escrita em um processo divertido e envolvente. Ela dá sugestões para trabalhar a alfabetização em sala de aula:



- Caça ao tesouro das letras: esconda letras do alfabeto pela sala ou pelo ambiente externo e incentive as crianças a encontrá-las. Conforme encontram cada letra, peça para identificarem o nome e o som correspondente



- Bingo de palavras: crie cartelas de bingo com palavras simples e imagens correspondentes. À medida que as palavras são chamadas, as crianças podem marcar nas cartelas, incentivando o reconhecimento visual das palavras



- Jogos de memória com letras e palavras: faça jogos de memória com cartas que tenham letras ou palavras escritas. “Essa atividade ajuda no reconhecimento visual das letras e no desenvolvimento da memória”, explica Mara

- Histórias com fantoches: use fantoches para contar histórias simples que enfatizem as letras e os sons. As crianças podem interagir com os personagens e repetir palavras-chave durante a história



- Quebra-cabeças de palavras: crie quebra-cabeças com palavras simples e imagens correspondentes. “À medida que as crianças montam o quebra-cabeça, podem repetir a palavra em voz alta, reforçando a associação entre a escrita e o som”, orienta a neuropedagoga



- Brincadeiras com slides de letras: use slides de letras para criar brincadeiras interativas, como identificar as letras do próprio nome ou formar palavras simples



- Jogo da velha com letras e palavras: adapte o tradicional jogo da velha substituindo os símbolos por letras ou palavras. Essa atividade ajuda no reconhecimento das letras e no desenvolvimento do raciocínio lógico

- Pintura de letras e palavras: incentive as crianças a praticar a escrita e a ortografia através da pintura. Elas podem pintar letras e palavras em folhas de papel ou até mesmo em calçadas usando giz

- Escrita de histórias em grupo: divida as crianças em grupos e peça para criarem histórias juntas. Cada grupo pode escrever uma parte da história, incentivando a prática da escrita colaborativa

- Jogo da caixa de sons: coloque objetos que comecem com diferentes letras em uma caixa. As crianças devem escolher um objeto aleatório e identificar o som inicial da palavra